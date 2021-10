C'est l'analyse de Jean-Philippe, enseignant à Amiens, quand on évoque le projet de réforme des retraites du gouvernement. Il a participé à la manifestation pour défendre les salaires, les retraites et l'assurance chômage, ce mardi, avec plusieurs centaines d'autres personnes.

Mobilisation pour les retraites : "On aimerait bien pouvoir vivre un peu entre le travail et le cimetière"

Environ 150 personnes ont également manifesté à Abbeville, ce mardi. mardi. Dans toute la France, des salariés, des chômeurs, de retraités et des étudiants ont manifesté pour exiger des "réponses urgentes" sur la question des salaires et pour remettre les questions sociales au cœur du débat, à un peu plus de six mois de la présidentielle.

A Amiens, 500 personnes ont manifesté selon la police, 800 selon la CGT. Le gouvernement laisse planer la possibilité de faire passer une partie de sa réforme des retraites avant avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et la perspective d'un recul de l'âge de départ à la retraite inquiète Jean-Philippe, enseignant en biologie : "Avec trois ou quatre millions de chômeurs, faire travailler les gens jusqu'à extinction de leurs forces, c'est débile. Je pense que quand les gens ont travaillé déjà plus de 40 ans, ça suffit.On aimerait bien pouvoir vivre un peu entre le travail et le cimetière. Emmanuel Macron a dupé pas mal de gens en disant qu'il était 'ni à droite, ni à gauche'. En fait, il est 'à droite et à droite'. C'est un Sarkozy bis. On va se retrouver avec des salariés qui ont des salaires de plus en plus bas par rapport au coût de la vie et des retraites qui vont être repoussées à je-ne-sais-quand avec, en plus, des pensions diminuées. C'est vraiment le massacre."

Jean-Philippe, enseignant en biologie, redoute un recul de l'âge de départ à la retraite © Radio France - Claudia Calmel

Le cortège est parti de la Maison de la Culture avant de passer par la rue de Beauvais, la place René Goblet puis de continuer vers le quartier St-Leu avant de revenir à son point de départ.

Les manifestants ont tenté de faire passer le message par l'humour © Radio France - Claudia Calmel

Environ 150 personnes ont également manifesté à Abbeville, ce mardi, et 50 à Friville-Escarbotin.