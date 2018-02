Alors que 273 magasins Carrefour pourraient fermer en France dont une vingtaine dans la Somme, l'Aisne et L'Oise, le Carrefour Contact de l'Avenue de la Défense Passive à Amiens est lui déjà condamné. Il ferme ce mardi matin.

Amiens

Le magasin franchisé Carrefour Contact du 13 Avenue de la Défense Passive à Amiens n'est pas sur la liste des 273 enseignes, ex Dia, menacées de fermeture. Son sort est déjà scellé, il ferme ce mardi matin 6 février. Les camions doivent arriver vers 5 h pour vider ce qu'il reste : le magasin n'est plus livré depuis le 23 décembre. 3 personnes en CDI et un CDD travaillaient dans ce petit supermarché.

A Amiens , un autre magasin Carrefour, celui de la rue Henocque quartier Nord pourrait fermer.