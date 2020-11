"Amiens Jeunes" cherche des bénévoles pour livrer des repas de Noël aux personnes âgées isolées

Depuis 57 ans, l'association Amiens jeunes organise chaque 24 décembre une grande fête avec les personnes âgées isolées d'Amiens métropole. Le réveillon réunit d'habitude 350 personnes dans la salle des fêtes de Salouël. Mais cette année, avec le coronavirus, Amiens Jeunes a dû revoir ses plans. Les bénévoles l'ont décidé ce samedi : pour que Noël reste une fête, l'association distribuera des repas à domicile aux personnes âgées isolées. "On ne va pas seulement leur porter le plateau, on va aussi discuter un peu avec elles, 10 minutes-un quart d'heure", explique le président de l'association Didier Pouille.

Et pour cette mission,"on va avoir besoin de chauffeurs", prévient Didier Pouille. Ils en ont besoin d'une cinquantaine environ. "Plus en aura, mieux ce sera. On pourra passer plus de temps avec les personnes âgées quand on ira leur porter le plateau repas". Pour les aider, il suffit d'avoir une voiture pour aller voir 4 ou 5 personnes, "de passer un peu de temps avec la personne, discuter un peu avec elle et voilà".

C'est important un petit coucou !

Les bénévoles passeront notamment voir Line, une retraité d'Etouvie : "Oh c'est vraiment gentil, ça fait super plaisir ! Même s'il apportent rien, ce sera bien, c'est important un petit coucou !"

Si vous voulez vous porter bénévole, vous pouvez contacter Amiens Jeunes au 03.22.41.16.56