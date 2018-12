"Amiens Jeunes" recherche des fonds et des bénévoles pour son repas de Noël destiné aux personnes âgées isolées

Amiens, France

Un Noël solidaire pour les pour les personnes âgés isolées. : c'est ce que propose comme tous les ans l'association "Amiens jeunes".

450 personnes sont attendues le soir du 24 décembre à la salle des Events de Salouël. Et Amiens Jeunes recherche des fonds pour boucler le budget de la soirée : il lui manque ce samedi 22 décembre environ 10.00 euros, même si la soirée aura lieu quoiqu’il arrive. Emilie Dewilde est bénévole à l'association Amiens Jeunes : « On compte vraiment sur les Amiénois : on est positifs, on arrivera à mener à bien ce Noël solidaire auquel on est très attachés. C’est un moment très important pour les personnes âgées isolées qui participent chaque année.»

Certains participants reviennent chaque année - Association "Amiens Jeunes"

Cette soirée solidaire est proposée gratuitement aux personnes âgées et isolées de l'agglomération, sans conditions de revenus. Le seul critère est d’être âgé de plus de 60 ans. Les convives auront droit à un apéritif et à un repas préparé par un traiteur. La soirée sera animée par un orchestre et chaque participant se verra remettre un petit cadeau à l’issue du réveillon.

Emilie Dewilde, une des bénévoles de l'association "Amiens Jeunes" © Radio France - Claudia Calmel

L'association « Amiens Jeunes » recherche également des bénévoles, notamment des chauffeurs pour transporter les invités. Un acte de bénévolat qui n’empêchera pas les volontaires de réveillonner en famille selon Emilie Dewilde : « Certains de nos chauffeurs font une bonne action tout en fêtant Noël avec leurs familles. Ils viennent avant leur réveillon pour emmener des personnes âgées jusqu’à la salle des Events. Ils vont faire leur réveillon en famille et après, ils reviennent vers minuit et demi pour ramener nos convives qui ne sont pas véhiculés chez eux. On peut s’adapter à tout, en voyant quel quartier peut vous intéresser ou vous arranger pour coller avec vos impératifs personnels. »

Et si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes seul à Noël (que vous viviez seul ou en couple), vous pouvez vous inscrire pour ce réveillon jusqu'au 24 décembre en appelant le 03.22.41.16.56

Pour aider « Amiens Jeunes » vous pouvez proposer vos services ou faire un don dimanche 23 et samedi 24 sur le stand de l’association au marché de Noël d'Amiens près de la place René Goblet. Vous pouvez aussi écrire à amiensjeunes@yahoo.fr ou contacter la page Facebook "Amiens jeunes".