Amiens : l'activité va reprendre progressivement ce lundi sur le site de Dunlop

L'activité s'apprête à reprendre progressivement sur le site de Dunlop à Amiens ce lundi soit plus d'un mois après sa fermeture en raison de l'épidémie de coronavirus. Il s'agit d'une reprise partielle indique la direction après un comité social d'entreprise qui s'est tenu mercredi dernier. La semaine dernière, elle indiquait que celle-ci pourrait se faire au plus tôt le 27 avril. Dans un communiqué, elle explique que pour "avoir les stocks nécessaires pour aider les services essentiels à se déplacer, l'entreprise a décidé de redémarrer partiellement la production de pneumatiques dans certaines usines en Europe sur ces deux dernières semaines".

Une reprise par secteurs

Après accord avec les partenaires sociaux, la reprise progressive au sein de l'usine de pneus de la zone industrielle nord d'Amiens, va donc commencer ce lundi 27 avril. Elle va se faire par secteurs. Ainsi, les premiers à revenir seront les salariés qui s'occupent des mélanges de gomme. Une vingtaine de personnes le matin, une vingtaine l'après-midi explique la CFTC.

Des mesures de chômage partiel

Pour les équipes qui sont habituellement sur un rythme en 5x8 (deux matins travaillés, deux après-midi, deux nuits et deux repos), les postes de nuit seront transformés en chômage partiel en mai et juin et ce personnel sera posté 6h30 détaille encore la CFTC. Pas de changement d'horaires pour le personnel de jour mais une journée sera placée en chômage partiel. Les mesures, ajoute le syndicat, "pourraient être modifiées en fonction de la situation économique".

Mesures barrières

La réorganisation fait en sorte que les équipes ne se croisent pas et qu'un quart d'heure soit consacré à la désinfection avant la prise de poste. La direction précise encore dans son communiqué que seront mis à disposition "des kits de produits sanitaires et un guide des bonnes pratiques" et que l'accès à l'usine sera limité "aux seules personnes essentielles".