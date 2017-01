À Amiens, l'opérateur Free ne répond plus

À Amiens, l'opérateur de téléphonie mobile Free devait ouvrir une boutique en mai 2016. Si depuis des travaux d'installation ont eu lieu, rue des Trois-Cailloux, le magasin n'est toujours pas ouvert. La mairie d'Amiens s'interroge.

Le rideau métallique du futur "Free Center' est toujours baissé dans le centre-ville d'Amiens. Sur un écriteau, collé sur la vitre, on peut y lire : "la boutique n''est pas encore ouverte". Juste en dessous des passants semblent avoir rajouté la phrase suivante : "mais c'est pour quand !!!!". Initialement prévue au mois de mai 2016, l'ouverture de la première boutique Free en Picardie (il en existe quatre dans les hauts-de-France) se fait attendre. Et obtenir des informations précises de la part de l'opérateur et fournisseur d'accès internet relève malheureusement d'une sinécure. "On a aucune visibilité" souffle-t-on chez Free.

Cette absence d'informations étonne la mairie d'Amiens. D'autant que Free, à l'été 2016 a connu une mise en demeure de la future boutique pour ses travaux effectués rue des Trois Cailloux. "Le linteau avait été peint en blanc. Mais toute la rue des Trois Cailloux a un style Perret, et là les travaux dépareillaient la rue" explique Renaud Deschamps, adjoint au maire d'Amiens chargé du Commerce, de la gestion du Domaine Public et des Animations.

"Le délai me semble démesurément long"

Renaud Deschamps n'a aucun contact avec les responsables de Free. Impossible de savoir pour cet élu comment évolue le dossier. Il y a un mois, l'entreprise Free a simplement répondu à l'adjoint chargé du Commerce qu'elle était encore en période de recrutement de ses équipes. "Malheureusement en France, il y a suffisamment de gens à la recherche d'un emploi. Pour recruter un manager d'unité commerciale et quelques salariés, le délai me semble démesurément long" termine Renuad Deschamps.