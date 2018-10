Amiens, France

La très médiatique usine Goodyear est en train de disparaître de la zone industrielle nord d'Amiens. Sa démolition a débuté au début du mois de septembre et devrait durer six mois. Une revitalisation du site géré (et financé) par BT Immo, le promoteur immobilier qui a racheté l'usine en 2017, trois ans après sa fermeture par le fabricant de pneus et le licenciement d'un millier de salariés..

5500 tonnes de ferrailles , 40 000 tonnes de béton évacuées

Le chantier est colossal. D'ici le mois de mars, les vingt hectares de terrain doivent être nettoyés, les 6.5 hectares de bâtiment complètement détruits. " Je connais mieux le site que ma maison" s'amuse Franck Decrombecque. Cet ancien chef de maintenance chez Goodyear aujourd'hui chez BT Immo supervise les travaux de revitalisation du site. " C'était quelque chose de vide et là on va redonner de la vie".

La démolition a débuté par le bâtiment de stockage des matières premières © Radio France - Franck Decrombecque

Démolir pour reconstruire

A la fin du mois de mars, il ne restera qu'"un champ" explique Franck Decrombecque. " C'est un grand grand site mais après c'est très simple, c'est de la tôle et du béton". L'entrepôt où les pneus Goodyear étaient fabriqués sera complètement détruit. A la place, un bâtiment plus grand, de 8 hectares sortira de terre.

L'entrepôt de 6.5 hectares sera détruit et remplacé par un entrepôt plus grand © Radio France - Elodie Touchais

L'usine Goodyear d'Amiens Nord a été construite en 1962 © Radio France - Elodie Touchais

La friche industrielle Goodyear au complet !

Les vingt-huit hectares de terrain laissés vacants par le départ du groupe américain affichent complet à en croire Fabrice Galloo de BT Immo. L'ancien dépôt de pneus abrite désormais déjà deux entreprises : Sun City installée en 2017 et Paprec spécialiste du recyclage dont l'activité vient d'être lancée.

Trois entreprises devraient occuper l'ex site Goodyear © Radio France - Elodie Touchais

Une entreprise mystère

La troisième et dernière entreprise occupera la majeure partie du site, un entrepôt de 8 hectares construit à la place de l'usine en cours de démolition. "Un grand nom prestigieux" promet Fabrice Gallo qui refuse d'en dire plus " même si c'est un secret de polichinelle sur Amiens, on devrait connaître l'identité de ces grands industriels et les délais de livraison d'ici la fin de l'année". Selon une rumeur persistante, showroomprivé.com pourrait être la future entreprise à s'installer sur l'ancien site Goodyear.