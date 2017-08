Amiens : La cantine scolaire envoie finalement la facture

A cause d'une panne de logiciel informatique géré par un prestataire de la métropole d'Amiens, près de 6 000 familles Amiénois n'ont reçu aucune facture pour les repas de leurs enfants. Tout ça pendant six mois, depuis février ! La collectivité réclame son dû.

Mauvaise surprise pour 5 954 familles d'élèves scolarisés dans les 84 écoles publiques d'Amiens ! Elles devront payer 6 mois de facture de cantine d'un coup... Et d'ici au 20 Octobre ! En fait, ces familles Amiénoises n'ont reçu aucune facture de cantine depuis début février. En cause, une panne du logiciel informatique de facturation, géré par un prestataire d'Amiens Métropole. Le problème a été découvert le 21 mars, résolu le 25 juillet. Maintenant, la collectivité demande à être payée ! "Cette dépense n'était pas prévue" gronde Christèle Houzé, mère d'une élève de l'école René Lamps à Amiens, "Environ 80 euros pour moi... C'est une somme qu'il va falloir sortir et faire face. Le changement de logiciel n'excuse pas tout".

"Une somme qu'il va falloir sortir" - Christèle Houzé, parent d'élève Copier

Une facture de 161 euros en moyenne par famille

Le montant de l'ensemble des factures s'élève à 959 131 euros. Soit 161 euros en moyenne par famille. "Un geste gracieux sur la facture aurait été peut-être envisageable ?" questionne Christèle Houzé. "On sera attentif au cas par cas, et on veillera sur les familles les plus en difficultés" répond Mathilde Roy, adjointe au maire d'Amiens en charge de l'éducation. "C'est une prestation honorée, il est difficile pour la collectivité de ne pas envisager de recouvrer le paiement des sommes dûes".

"Il y a eu consommation de cette prestation" - Mathilde Roy, adjointe au maire d'Amiens Copier

Les familles Amiénoises ont jusqu'au 20 Octobre pour régler les 6 mois de factures de cantine. Pour toute question, une assistance téléphonique est mise en place au 03 22 97 40 40.