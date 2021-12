Amiens : la rue des Jacobins toujours fermée, les commerçants s'inquiètent

Les commerçants de la rue des Jacobins toujours dans l'attente. Depuis le 6 décembre, cette rue commerçante du centre-ville d'Amiens est fermée à la circulation. Une fissure et un décalage sont apparus au niveau de l'entrée du parking souterrain. Depuis, une déviation est mise en place pour les voitures et les bus. L'accès au parking via cette rue est aussi fermé. Pour l'instant, aucune réouverture n'est prévue avant la fin d'année.

"J'ai perdu 30 % de mon chiffre d'affaires"

Les commerçants craignent que le retour à la normale ne prenne du temps. La plupart constatent depuis le 6 décembre une baisse de la fréquentation. "J'ai perdu 30 % de mon chiffre d'affaires, déplore Cyril Pieters, le gérant de la Tarterie des Jacobins. Le matin désormais, j'ai peu de personnes qui viennent acheter une viennoiserie. L'arrêt de bus n'est plus desservi, il y a moins de passage. L'après-midi, c'est pareil."

Le constat est partagé à quelques mètres au salon de coiffure Artman Studio. "On a de gros trous au niveau des rendez-vous. Il nous reste de la place pour mercredi matin et mercredi après-midi. Le 24, on est libre à partir de 13h ! Alors que normalement on est complet. On doit même refuser du monde", explique Angélina. Elle constate aussi que les retards se multiplient avec des clients qui ont du mal à accéder au parking des Jacobins.

Une fissure et un décalage sont apparus au niveau de l'entrée du parking souterrain © Radio France - Théo Caubel

"On a même des clients qui nous appellent pour dire que finalement ils ne viendront pas, ajoute Ludivine la responsable du magasin One Step. Ce sont souvent des personnes qui habitent loin d'Amiens et qui ne veulent pas se retrouver bloquées et chercher un endroit où se garer".

L'ampleur des travaux connue ce mercredi

La semaine dernière la mairie d'Amiens est venue rencontrer ces commerçants. Une lettre leur a été remise. Elle précise que la rue restera fermée "sur l'ensemble de la période des fêtes". Il est ajouté que "le travail de diagnostic et de définition des travaux de confortement à lui seul nécessite encore 5 à 10 jours." Mais les commerçants s'inquiètent que le chantier ne s'étale dans le temps. "Lorsqu'on se rappelle le trou qui s'était formé derrière l'hôtel de ville, les travaux avaient duré plus d'un an. Et nous, est-ce que ça va être pareil ? On n'a pas de visibilité. On ne se sait pas où l'on va", s'inquiète José Boinet, fleuriste rue des Jacobins.

Contacté par France Bleu Picardie, la mairie d'Amiens précise que le diagnostic devrait être connu ce mercredi 22 décembre. Il va permettre de définir l'ampleur des travaux à entreprendre pour sécuriser la rue.