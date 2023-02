Amiens : les salariés des Galeries Lafayette inquiets pour leur avenir

"Galeries Lafayette en grève". A côté des mots inscrits sur une large banderole, Manon est inquiète. Cela fait 4 ans qu'elle travaille aux Galeries Lafayette d'Amiens comme conseillère de vente dans le rayon parfumerie. Si elle est là, c'est pour demander à sa direction des explications sur la situation d'HPB, propriétaire de 22 Galeries et ancien propriétaire de Camaïeu, liquidé en novembre 2022. Une autre entreprise du groupe, Go Sport, est également en redressement judiciaire. "On ne nous dit rien", se lamente Manon. "Mais on voit certaines choses : le manque de livraisons, des fournisseurs ne sont pas réglés..." Les syndicats de l'entreprise ont déposé un droit d'alerte devant le tribunal de commerce pour forcer HPB à envoyer certains documents financiers.

Les salariés mobilisés devant l'entrée des Galeries Lafayette à Amiens © Radio France - Florent Vautier

Parmi les salariés, certains ont de nombreux années de Galeries derrière eux. "J'y suis depuis l'âge de 16 ans et ça fait 41 ans que je suis là !" affirme fièrement Sylvette. "Je suis inquiète car normalement dans 3 ans je suis à la retraite et j'aurais bien voulu finir toute ma carrière au magasin !" Même inquiétude chez Isabelle, vendeuse au rayon accessoire depuis 30 ans. "A 53 ans, retrouver du travail c'est pas donné à tout le monde, surtout que j'ai travaillé 36 ans dans le commerce donc je ne sais pas où je pourrais m'orienter après."

Le tract de la CFDT distribués aux clients des Galeries Lafayette à Amiens © Radio France - Florent Vautier

Les salariés mobilisés veulent aussi informer les clientes et les clients, certains fidèles au Galeries, en leur distribuant des tracts pour les informer sur la situation. Priscille "n'était pas au courant", mais elle "serait triste si ça fermait". Sophie elle se dit "solidaire" des employés, qu'elle trouve "très sympathique".

La direction amiénoise des Galeries Lafayette n'a pas souhaité communiquer. De son côté la direction d'HPB indique à l'AFP qu'aucun plan social ni fermeture de magasin n'est programmé et que le chiffre d'affaires du mois de janvier est même en augmentation par rapport à 2022.