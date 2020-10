Amiens : les syndicats de Dunlop rejettent en bloc le retour aux 4X8

Pas question d'accepter les propositions de la direction. Les syndicats de Dunlop Amiens ont rejeté en bloc mardi le retour aux 4X8. En intersyndicale, les cinq organisations représentatives de l'usine de fabrication de pneus se sont mis d'accord avant une nouvelle réunion vendredi.

Elles demandent à la direction de revoir sa copie sur les changements de rythmes de travail mais aussi d'investir pour garantir l'emploi des 800 salariés du site et éviter un scénario à la Goodyear. Car difficile, en voyant ce nouveau calendrier proposé par la direction de Dunlop de ne pas penser au plan de réorganisation du temps de travail de 2007.

A l'époque le groupe Goodyear-Dunlop pousse également pour un passage au 4X8 à la place des 3X8. Six années et plusieurs plans sociaux plus tard, le fabricant de pneus décide de fermer l'usine Goodyear. Près de 1200 emplois sont supprimés.

Stratégie industrielle en cause

"On en est pas là mais il y a de quoi avoir peur", dit un délégué syndical de Dunlop. Les signaux négatifs se multiplient pour les représentants des salariés qui s'alarment notamment de la baisse des investissements et d'une stratégie industrielle qui favorise clairement les usines d'Europe de l'Est ou de Turquie au détriment du site samarien.

Les syndicats critiquent aussi "le chantage à l'emploi." Représentant Force Ouvrière, Christophe Giffard observe qu'il y a encore "un petit chantage en nous disant, vous savez le 5X8 ce n'est plus viable. Si vous voulez rester en 5X8, il y a de gros risques et les gros risques on les connaît. Des sacrifices les salariés ils en ont fait à chaque changement de rotation, à chaque fois. Là encore on sait qu'il va falloir faire des sacrifices, mais on est pas prêts à tous les sacrifices."

Il y a des choses que l'on ne peut plus accepter.

"On est pas prêts à revenir aux quarante heures, à faire dix jours de travail et deux de repos, non on est pas prêts à ces sacrifices", poursuit Christophe Giffard. "On en a déjà fait, depuis des nombreuses années. On sait que c'est pour la pérennité du site, pour garder du travail pour tout le monde ça on le sait. On connaît les enjeux. Des enjeux qu'à chaque fois la direction met sur la table. Mais là on est arrivés à un point où il y a des choses que l'on ne peut plus accepter."

Des craintes et des interrogations il y en a aussi du côté des responsables politiques. Tout en disant qu'il est "prématuré de s'inquiéter", le président d'Amiens Métropole Alain Gest a réclamé un rendez vous avec le patron de l'usine Dunlop qu'il va rencontrer dans les prochains jours.