Bientôt un nouveau visage pour les Coursives. Les travaux démarrent dès ce lundi 20 août dans le quartier Étouvie, à Amiens, pour une livraison en 2022. La première phase de travaux devrait se terminer à la fin 2019.

Le projet prévoit un nouveau centre commercial, avec un parking de 200 nouvelles places de stationnement. La place du Pays d’Auge accueillera le nouveau supermarché et le pôle médical. La bibliothèque sera transformée en médiathèque.

"Bien sûr que c'est une bonne nouvelle !"

Un sacré lifting qu'attendent les habitants avec impatience. Car aujourd'hui, on peut seulement voir des barres d'immeubles aux façades abîmées. Les commerces sont quasi inexistants ou presque : seule la pharmacie tient encore debout.

Même les supermarchés sont loin pour Monique qui habite là depuis 16 ans. Alors ce projet c'est une sacré nouvelle même si elle n'y croit plus trop : "Bien sûr que c'est une bonne nouvelle, mais bon... On nous dit toujours qu'on va avoir un supermarché, et puis finalement non, et finalement si. On est un peu abandonné, il faut le dire !"

"Il n'y a rien, c'est Étouvie !" — Geoffrey

Geoffrey aussi a hâte que le nouveau supermarché s'installe ici. Le précédent a fermé il y a 6 ans : "S'ils refont les commerces, ça serait bien, parce que pour faire les courses, c'est la misère. Après, à voir si les gens vont les respecter, c'est ça aussi le problème." Même constat pour cette autre habitante : "Pour les gens âgés, qui ont des difficultés pour se déplacer, ça serait mieux d'avoir les commerces en bas de chez eux." Alors même si 2022 paraît loin, c'est une bonne nouvelle. "À voir s'ils tiennent leurs promesses" répondent les habitants.