A Amiens, les travaux du stade de la Licorne sont lancés

La toute première saison de l'Amiens SC en Ligue 1 de football se fera dans un stade en travaux. Le chantier de la toiture en verre débute aujourd'hui par la tribune Est et va durer une année complète. La métropole assure que tout sera fait pour garder un maximum de confort pour le public.

Après l'euphorie de la montée en ligue 1 de football, une toute première dans l'histoire de l'Amiens Sporting Club, les dossiers s'empilent sur le bureaux des dirigeants du club. Et sur les bureaux des propriétaires du stade de la Licorne : Amiens Métropole. L'agglomération lance aujourd'hui les travaux de rénovation de la toiture de l'enceinte. Le chantier va durer une année complète. L'objectif c'est de perturber au minimum le spectacle qui aura lieu sur la pelouse.

La tribune Est, celle qui contient le plus de places est la première concernée. Il sera procédé à la dépose et au remplacement de toutes les pannes horizontales, à la dépose et la mise en place de nouveaux panneaux de verre sur les six premières rangées, à la réfection des arcs verticaux existants et à la pose d'une membrane transparente, précise Amiens Métropole dans un communiqué.

Des tribunes modulaires

Il en sera ainsi pour les quatre tribunes de l'enceinte. Après l'Est, place au Nord puis au Sud et enfin la tribune Ouest. Le calendrier de chacun de ces chantiers est aussi connu, chaque tribune restera fermée un trimestre. Le stade de la Licorne entièrement rénové sera donc livré au printemps ou à l'été 2018. "Dès la reprise de la saison 2018-2019", précise Amiens Métropole.

En attendant la fin de ces travaux, c'est une année compliquée qui se prépare pour les spectateurs, même si tout sera fait pour assurer un maximum de confort assure la collectivité. La capacité en places sera maintenue à environ 10 000 sièges précise le président (LR) de l'agglomération, Alain Gest. Des tribunes modulaires et provisoires assureront la compensation.

Au total, ce chantier va coûter près de neuf millions d'euros. La Métropole engage aussi un budget pour rénover l'éclairage (600 000 euros), changer l'intégralité des sièges pour être conforme aux standards et aux exigences de la Ligue 1. Le système de vidéosurveillance sera également mis aux normes (273 000 euros).