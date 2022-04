Amiens : les voyants sont au vert pour la salle de sport Ryù CrossFit, malgré un départ en plein confinement

La crise du Covid a bien limité la création d'entreprises en France. À Amiens, Armand et Audrey Piron ont ouvert une salle de sport en novembre 2020, en plein confinement. Ils ont pu officiellement ouvrir 7 mois plus tard. Et aujourd'hui, les comptes sont au vert.

Audrey et Armand Piron ont ouvert leur salle de sport, Ryù CrossFit à Amiens, en novembre 2020, en plein second confinement.

"On n'a pas pu travailler tout de suite. On a du investir personnellement puisque la banque nous a lâché au dernier moment en nous disant que les salles de sport ne pouvaient pas ouvrir. On a investi entre 45 000 et 50 000 euros", se souvient Armand Piron, fondateur de la salle Ryù CrossFit, avec son épouse Audrey, dans les quartiers Sud d'Amiens. Un pari lancé en novembre 2020, en plein second confinement. Aujourd'hui, l'entreprise est bénéficiaire mais sans pour autant permettre au couple Piron de générer des salaires.

"Il y avait un risque que ça ne marche pas. On a du continuer de payer le loyer de la salle avant l'ouverture officielle le 9 juin dernier", dit encore Armand, en attendant l'arrivée de certains abonnés pour la séance du jour. "On a une super communauté, environ une centaine d'abonnés, les cours sont pleins, on essaie d'ouvrir de nouveaux créneaux. C'est cool", termine-t-il.

"On a pas eu d'aides et on a du tout payer de notre poche" — Audrey Piron de la salle Ryù CrossFit à Amiens

"On a eu la chance d'âtre là au bon moment puisque quand tout a pu rouvrir, on était là. Les gens étaient excédés par la situation du Covid et sont venus chez nous, ont pris un bol d'air frais", raconte Audrey Piron. Mais "aujourd'hui, on est positif, même si on a tout payé de notre poche, qu'on a pas eu d'aides. Ça roule mais pas de quoi générer un salaire encore", conclut Audrey. Et bonne nouvelle pour le couple, leur banquière, une abonnée à leur salle, a accepté de soutenir un refinancement de leur projet, de quoi avoir une stabilité et payer leurs dettes dans les mois à venir.

ÉCOUTEZ - Reportage à la salle de sport Ryù CrossFit d'Amiens