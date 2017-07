Amiens : les Whirlpool rencontrent celui qui sera sans doute leur futur patron

Les représentants des salariés de l'usine Whirlpool ont rencontré Nicolas Decayeux. L'entrepreneur samarien choisi pour reprendre l'activité du site industriel l'an prochain après la délocalisation de la production de sèche-linge a détaillé son projet devant des syndicats qui se disent satisfaits.

Le premier tête à tête aura duré plus de six heures. Ce mardi, les représentants du personnel de l'usine Whirlpool d'Amiens ont rencontré celui qui sera certainement leur futur patron. Nicolas Decayeux, choisi la semaine dernière par le groupe américain pour reprendre l'activité sur le site industriel picard a détaillé son projet. En attendant de se prononcer formellement à la rentrée sur cette offre, les syndicats se disent "satisfaits" de son contenu.

Déjà emballée par l'offre Decayeux au moment des tractations, l'intersyndicale de Whirlpool est ressortie avec le sourire de cette réunion. "Nicolas Decayeux a présenté le projet dans sa globalité, les différents types de productions", explique Ludovic Creusé délégué CFE-CGC, ravi de pouvoir mettre en avant le savoir faire des salariés. "On est capables de fabriquer un peu tout à base de métal et avec un peu d'électronique. C'est valoriser toutes nos compétences", poursuit le syndicaliste.

Terminée donc la production de sèche linge délocalisée dès l'an prochain en Pologne, place aux boîtes à lettres connectées et aux casiers intelligents pour stocker de la nourriture et des médicaments mais aussi des batteries ou des panneaux de signalisation. Voici donc le projet de Nicolas Decayeux et de la société WN que l'entrepreneur de la Somme a crée en parallèle de son activité dans le Vimeu. Sur le site industriel d'Amiens, ce projet d'Open Factory devrait voir le jour à l'horizon 2020 et faire travailler au moins 277 personnes. Whirlpool compte actuellement 290 salariés.

Les salariés de Whirlpool vont donc partir en vacances l'esprit un peu plus léger. Seules les conditions de travail n'ont pas été précisées. Nicolas Decayeux doit revenir voir les syndicats début septembre pour livrer plus de détails et consulter à nouveau les salariés. Cent personnes doivent s'engager dans le projet WN au 30 septembre pour valider la reprise.