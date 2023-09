Amiens Métropole a économisé plusieurs milliers d'euros sur sa facture d'énergie grâce aux mesures de sobriété

Invité de France Bleu Picardie ce vendredi 29 septembre, Yannick Pailler, chef de service transition écologique et énergie à Amiens Métropole dresse un bilan positif des 12 mesures de sobriété prises pour l'hiver 2022 afin de soulager la facture de la collectivité. Elle compte les renouveler pour l'hiver 2023 voire les amplifier.

ⓘ Publicité

À écouter Amiens Métropole va reconduire et amplifier les mesures de sobriété énergétique prises pour l'hiver 2022

Plusieurs milliers d'euros de dépenses évités

Selon Yannick Pailler, chef de service transition écologique et énergie à Amiens Métropole, la collectivité "a réussi à économiser à peu près 3.500 mégawattheures, [soit] une baisse d'à peu près la consommation annuelle de 1.500 personnes. Et sur le chauffage, c'est la baisse d'une consommation équivalent à 200 logements. Ce sont des chiffres qui commencent à être considérables".

À lire aussi Amiens prend 12 mesures pour faire baisser la facture énergétique

Le chef de service prend l'exemple des baisses de chauffage dans les piscines, en particulier au Coliseum : "la baisse des températures de la piscine du Coliseum, de deux degrés pour l'air ambiant ou de 1 degré pour les bassins a permis une baisse de 25 % de la consommation du Coliseum. C'est considérable parce qu'à lui seul, c'est à peu près 20 % des consommations de la métropole". Il souligne également l'importance des efforts en matière d'éclairage public qui ont permis une baisse de consommation de 4%.

Quel a été l'effet sur les finances de la métropoles ? Yannick Pailler rappelle qu'il faut parler de dépenses évitées : "dans l'exemple de la baisse des températures de 2 degrés dans les gymnases, il y a une dépense évitée d'environ 50. 000 €. Un autre exemple est celui de l'extinction plus tôt des bâtiments publics : en matière d'éclairage, c'est environ 20.000 € de dépenses évitées pour la métropole."

Les mesures reconduites en 2023

La métropole compte reconduire "toutes les mesures" pour l'hiver 2023. Un projet d'administration est en cours afin de consulter les agents de la collectivité et de leur laisser la possibilité de proposer de nouvelles mesures. "Ces ateliers se déroulent en octobre, à partir d'un guide établi l'année dernière pour continuer à communiquer auprès d'eux" explique Yannick Pailler.

Le chef du service transition écologique et énergie salue également la mise en service de la centrale photovoltaïque du chemin de Vauvoix , près de la déchetterie nord, dès le mois de juillet : "on a été plus rapide que prévu, elle injecte déjà de l'électricité sur le réseau. C'est l'équivalent de la consommation de 9.000 habitants chaque année qui va être produite."