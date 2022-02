Amiens Métropole augmente la taxe foncière en 2022, les communes s'adaptent

La taxe foncière en hausse pour 2022 à Amiens Métropole. Lors du conseil métropolitain du 3 février dernier, il a été voté le passage d'un taux sur les logements bâtis de 2,5% à près de 6%. L'objectif pour l'exécutif est de récupérer 8 millions d'euros pour maintenir le niveau des dépenses d'investissement, freinées par la crise sanitaire.

Conséquence, les communes doivent s'adapter. Il y a uniquement deux options possibles : soit la commune décide de compenser cette hausse en diminuant sa propre taxe foncière. Mais qui dit recettes en moins dit dépenses en moins. C'est l'option recommandée par Amiens Métropole et celle déjà choisie par la ville d'Amiens et celle de Longueau qui a voté son budget la semaine dernière. "Mes administrés payent déjà très chers les impôts fonciers je me voyais mal les augmenter", explique le maire de Longueau Pascal Ourdouillé. Mais les dépenses, notamment celles de fonctionnement, vont devoir être rabotées : "Je pense par exemple aux charges de personnel, mais aux charges courantes aussi liées aussi à l'électricité ou autre autre charges". Amiens Métropole a mis en place une dotation de solidarité de deux millions d'euros pour accompagner les communes qui feraient ce choix. Pour l'opposition de gauche, 14 communes sur les 39 de la métropole seront contraintes de faire ce choix.

L'autre option, c'est de ne pas baisser sa taxe foncière. Mais dans ce cas la facture sera cette fois pour les contribuables. Prenons l'exemple de la commune de Rivery. Elle n'a pas encore organisé son débat d'orientation budgétaire. Si elle ne baisse pas sa taxe foncière, un ménage pourrait payer 76 euros en plus sur une base locative de 2000 euros.

Les communes ont légalement jusqu'au 15 avril pour fixer les taux de leurs impôts pour cette année 2022.