Amiens Métropole mise sur la gastronomie pour garder sa dynamique sur le tourisme

Amiens Métropole met les petits plats dans les grands pour continuer sa belle dynamique sur le tourisme. Après une année 2022 qualifiée "d'exceptionnelle", la Métropole veut mettre à l'honneur les savoir-faire et spécialités de la métropole pour continuer à attirer les touristes. Au menu : nature, artisanat, gastronomie et nouveaux évènements.

"Un plat à l'amiénoise" bientôt créé pour valoriser la cuisine locale

Dans la même lignée que 2022, la Métropole souhaite développer davantage de sorties nature à Amiens et dans les 39 autres communes. Des parcours vont aussi être créés pour faire découvrir nos savoir-faire locaux, nos artisans. Dans ce registre, la métropole veut mettre le paquet sur nos restaurateurs, la gastronomie locale. C'est dans ce contexte que la Métropole travaille, avec les restaurateurs, sur "un plat à l'amiénoise, un plat qui n'existe pas encore, explique Paul-Eric Dècle, vice-président en charge du tourisme. Amiens a tous les atouts pour réussir - le savoir-faire, la qualité, la convivialité - : ce plat doit réunir tout ce que nous, Amiénois, faisons quand on accueille des touristes". De nouvelles campagnes de promotion de la Ville seront bientôt présentées, et insérées dans des journaux nationaux et internationaux.

Attirer de nouveaux touristes étrangers

Développer une identité gastronomique pour continuer aussi à attirer les touristes étrangers . C'est le cas par exemple des Australiens, qui depuis la fin du Covid reviennent petit à petit pour célébrer l'ANZAC. Pour la commémoration de 2023, ils devraient être 2.000 à 3.000 à venir en Picardie. Dans ces touristes venus de pays lointains, la Ville veut aussi accueillir davantage de touristes chinois et japonais, qui commencent à s'intéresser à la Picardie. La Métropole compte sur les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour accueillir davantage de voyageurs du Japon, d'autant qu'Amiens est base d'entraînement pour des athlètes nippons. Enfin, la Métropole veut aussi faire venir les touristes plus proches de nous, comme les Britanniques, les Belges, les Hollandais.

De nouveaux emplacements pour les camping-car et les autocars

Par ailleurs, l'accueil des camping-cars sera amélioré. Une vingtaine de places supplémentaires seront créées au camping des Cygnes à Longpré-Les-Corps-Saints. Les autocars aussi auront 15 emplacements près du stade de la Licorne, et ne se gareront plus boulevard du port d'Aval.

En 2022, une année "exceptionnelle" pour certains sites amiénois

La Métropole d'Amiens espère poursuivre sur la lancée d'une année 2022 "exceptionnelle", avec une fréquentation record pour plusieurs sites comme la maison de Jules Verne, qui a pour la première fois dépassé la barre des 50.000 visiteurs, avec 57.000 curieux, ou encore le zoo d'Amiens, qui a compté 232.000 visites. Les Hortillonnages aussi sont en bonne forme avec plus de 120.000 visiteurs entre avril et novembre. A noter cependant, la difficile remontée des lieux de mémoire dans la Somme : ils peinent à retrouver leur public, car ce sont principalement des touristes étrangers qui viennent visiter ces sites.