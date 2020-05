Amiens Métropole vole au secours de ses entreprises

20 millions d'euros de mesures pour aider les entreprises d'Amiens Métropole à trouver un nouveau souffle. Le plan de soutien économique proposé par l'agglomération d'Amiens vise surtout à soutenir les TPE, les très petites entreprises. Celles de moins de dix salariés qui créent aujourd'hui des emplois et dont les trésoreries sont plus fragiles.

Les loyers allégés pour les entreprises et commerçants de l'agglomération amiénoise

Pour redonner sans tarder un peu d'air aux entreprises et commerces fermés pendant près deux mois, la ville d'Amiens et l'agglomération décide d'alléger les loyers. Les entreprises bénéficieront de facilité de paiement pour régler leurs loyers de mars à juin 2020. Les commerçants d'Amiens en seront exonérés pour les mois de mars et avril. Ils n'en paieront ensuite que 50 % jusqu'à la fin de l'été, 25 % jusqu'à la fin du mois de novembre.

La taxe terrasse supprimée

Les restaurateurs et cafetiers, toujours fermés, n'auront plus à se soucier de la taxe terrasse. La ville d'Amiens annonce la supprimer jusqu'à la fin de l'année. Des restaurateurs qui pourront aussi bénéficier d'un fonds passerelle : 2 à 4000 euros d'aide "pour payer les factures les plus urgentes". Un coup de pouce qui concerne aussi les TPE, les entreprises de moins de 10 salariés pour qui une aide à l'embauche est également annoncée : 1500 euros versés pour un premier recrutement.

L'agglomération d'Amiens aux côtés de la région des Hauts-de-France

Pour aider les entreprises à se reconstituer un fonds de roulement, ce qui permet de régler les salaires et les fournisseurs par exemple, Amiens Métropole participe à hauteur de 370 000 euros au fonds de financement créée par la région des Hauts-de-France. Cette aide plafonnée à 15 000 euros sera remboursable sous deux ans à un taux zéro.

Des mesures pour relancer les chantiers

Dans ce plan de soutien à l'économie, les entreprises et artisans du BTP figurent aussi en bonne place. Pour celles qui ont pris du retard ( y compris avant le confinement) dans la livraison des chantiers à Amiens Métropole, il n'y aura pas de pénalités à payer. Amiens Métropole qui propose, si besoin, d'augmenter le montant de ses avances versées en début de contrat. Elles pourront passer de 5 à 30%. Pour accélérer la reprise : les demandes de travaux ou de permis de construire seront étudiés en priorité.

Un numéro vert, le 03.59.75.01.00 a été mis en place pour renseigner les entreprises et commerçants sur l'ensemble des mesures de soutien proposées par Amiens Métropole. Une adresse mail est aussi disponible : deveco@amiens-metropole.com