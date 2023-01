Amiens, Montdidier, Roye : GRDF change de gaz, pensez à faire vérifier votre chaudière

Un changement de gaz qui va avoir des conséquences pour de nombreux habitants : dans la métropole d'Amiens, à Roye et Montdidier, et dans une grande partie de l'Aisne, les propriétaires de chaudière à gaz doivent faire réviser leurs installations. GRDF a décidé de changer le gaz actuel, un gaz hollandais à bas pouvoir calorifique et dont le gisement est presque épuisé, par un gaz venant de Norvège, qui va chauffer davantage. Ce changement de gaz aura lieu début octobre 2023.

ⓘ Publicité

Cela signifie la visite d'un technicien pour régler la chaudière et l'adapter à ce nouveau gaz. Une opération obligatoire, mais prise en charge financièrement par GRDF. Dans environ 1% des cas, il faudra changer la chaudière dans son intégralité.

Pour cela, deux possibilités : soit GRDF envoie directement un technicien, soit les foyers ayant décidé de s'adresser à leur propre chauffagiste reçoivent un chèque à lui remettre qui couvrira les frais.

Si vous n'avez pas été contacté par GRDF, vous pouvez joindre leur service client au 09 69 36 35 34. Attention à bien anticiper et le faire avant l'été, sinon votre gaz sera coupé par le fournisseur.

Au total, cette opération va concerner 1,3 million d'habitant·e·s des Hauts-de-France, et coûter 600 millions d'euros à GRDF.