Amiens Nord : l'équipementier automobile Valéo va supprimer 89 emplois

"On est assommés par cette annonce". Freddy Lombardi, délégué syndical CGT chez Valéo Amiens résume l'ambiance dans l'usine depuis ce mercredi et l'annonce par la direction d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui doit supprimer 89 emplois. C'est l'activité d'embrayage pour les boîtes de vitesse manuelle qui est concernée précise les syndicats, confirmant les informations du Courrier Picard . Une activité qui devrait être délocalisée sur d'autres sites de Valéo, en Espagne et en Turquie. Seules les fonctions supports seront concernés. Les opérateurs seront eux redéployés sur d'autres activités de l'usine.

L'avenir du site menacé ?

Pour Gino Croisy, du syndicat FO, "certes le site va mal depuis plusieurs années, mais on ne s'attendait pas à un PSE aussi important". Il s'inquiète même pour l'avenir de l'usine amiénoise et de ses plus de 1100 salariés : "Si on ne réagit pas cette année et l'an prochain avec de nouveaux produits, cette usine est vouée à la fermeture entre 2027 et 2030."

La direction assure que les 89 salariés de Valéo Amiens concernés par le PSE seront reclassés dans d'autres usines du groupe, en France et dans la région. Valéo a une autre usine à Etaples-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. "Nous croyons en l'usine d'Amiens", affirme François Marion, directeur de la communication de Valéo. "On a déjà investi 120 millions d'euros et on va investir 46 millions d'euros pour localiser la production d'une nouvelle technologique d'électrification du véhicule."

Les syndicats vont consulter leur expert pour examiner le PSE. Ils doivent rencontrer à nouveau leur direction mercredi 12 juillet.