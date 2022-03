Amiens Nord : les salariés de Valeo lèvent la grève, une augmentation de salaires obtenue

Après plusieurs jours de débrayage, et trois jours de grève illimitée, les salariés de l'entreprise Valeo à Amiens Nord mettent un terme à leur mouvement. Ils réclamaient une hausse des salaires, qu'ils ont obtenu mais dans une moindre mesure que celle espérée.

Les salariés de Valeo à Amiens Nord ont décidé ce lundi matin de ne pas reconduire leur mouvement de grève, après plusieurs journées de débrayage, et trois jours de grève illimitée. Ces employés, qui fabriquent des embrayages de voitures et de camions, avaient décidé de ce mouvement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires : ils réclamaient une augmentation de salaires à la direction de l'ordre de 100 euros mensuels pour les plus bas salaires. Après plusieurs discussions, la direction de Valeo a proposé 65 euros par mois selon un responsable syndical, ce qui a finalement été acté.