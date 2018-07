Paprec officialise son installation sur l'ancienne usine de pneumatiques Goodyear d'Amiens Nord. Comme France Bleu Picardie vous l’annonçait au début du mois de juin, l'entreprise va ouvrir une agence dédiée au tri et au recyclage des déchets industriels banals.

Amiens, France

L'agence Paprec pourrait être opérationnelle dès la rentrée : une campagne de recrutement est en cours pour le futur site d'Amiens Nord. Une première équipe composée d'une dizaine aine de personnes doit être embauchée d'ici cet été. Ce spécialiste du recyclage des déchets vise 25 salariés à la fin de l'année.

Deux millions d'euros d'investissements

Comme France Bleu Picardie le révélait dès le mois de juin, Paprec s'installe sur l'ancien site Goodyear d'Amiens Nord : sur la plus petite partie de l'usine. Le groupe reprend en effet 9000 mètres carrés de bâtiment et quatre hectares sur les dix occupés par l'ancien fabricant de pneus. Cette installation représente un investissement de deux millions d'euros dont une partie est dédiée aux équipements de retraitement des déchets comme la mise en place de broyeurs et d'une presse à balles.

Paprec est la deuxième entreprise à s'installer sur l'ancien site Goodyear

La proximité des dessertes autoroutières et l'arrivée de la plateforme Amazon à Boves en 2017 semblent avoir convaincu Paprec de s’installer sur l'ex usine Goodyear. Les bâtiments doivent être démolis, selon nos informations, dans le courant du mois d'août. Le site laissé vacant par le fabricant américain de de pneumatiques en 2013 n'affiche pas encore complet mais l'espace restant devrait très bientôt trouver preneur assure Amiens Métropole qui refuse pour l'instant d'en dire plus. Le nom d'une plateforme logistique showroomprivé.com circule sur Amiens.