Amiens : près de 300 personnes défilent pour la réouverture des lieux de spectacle

Plusieurs centaines de personnes, 200 selon la préfecture, 400 d'après les organisateurs, se sont rassemblées ce samedi matin devant le cirque Jules Verne d'Amiens, occupé depuis vendredi après-midi à l'initiative de la Coordination des Intermittents et Précaires de Picardie.

Parmi les manifestants, Nathalie, guide-conférencière dans la Somme, qui n'a pas travaillé depuis quatre mois à cause de la fermeture des musées. Depuis elle survit avec une indemnité de 800 euros et indique qu'elle "n'achète plus de viande ni de poisson", et qu'elle fait ses courses "dans les endroits les plus économiques qui soient". Elle fait part de son "angoisse" de ne plus recevoir d'indemnités de chômage à la fin de "l'année blanche" décidée par le gouvernement pour les intermittents, soit le 1er septembre prochain.

Bertrand, qui joue de la contrebasse, ne travaille pas plus mais a une indemnité un peu plus élevée et arrive à s'en sortir. Il a passé la nuit au cirque et dénonce le "deux poids deux mesures" du gouvernement.

Quand on voit les rames de métro à Paris, la rue des Trois-Cailloux à Amiens le samedi après-midi et ses magasins bondés, pourquoi on n'autorise pas un protocole sanitaire dans les salles de spectacle comme dans les églises? C'est vraiment insupportable.

Les aides annoncées par Roselyne Bachelot jugées insuffisantes

Dans le cortège, une chorale venue d'Abbeville chante "même si Roselyne dort, nous on est là". Les manifestants estiment que la ministre de la culture n'en fait pas assez, et ce ne sont pas les 20 millions supplémentaires d'aides qui les convainquent. "C'est une goutte d'eau", souffle un musicien.

Pour maintenir la pression sur le gouvernement, ils veulent se relayer pour occuper le cirque Jules Verne le plus longtemps possible.