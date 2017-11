Amiens: près de 400 manifestants contre les réformes du gouvernement

Des casseroles, des fumigènes et des slogans: les anti loi travail et anti réformes du gouvernement ont donné de le voix ce jeudi à Amiens. Ils étaient près de 400 à l'appel de la CGT, FO, Solidaires et de la FSU.

Nouvelle journée de mobilisation contre le gouvernement

Un mot d'ordre général contre la politique du gouvernement. Au-delà des ordonnances de la loi Travail, les syndicats s'insurgent contre la hausse de la CSG, les mesures d'économies dans la fonction publique et s'inquiètent de la future réforme de l'assurance-chômage. A Amiens, les cheminots sont venus avec leurs fumigènes.

#Amiens 300 personnes env dans le centre ville contre #LoiTravail et la politique du gouvernement pic.twitter.com/s8YC91hqnV — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) November 16, 2017

Ce qui nous inquiète, précise Daniel Ferté secrétaire de la fédération FO des cheminots dans la Somme, "c'est la possibilité de réduire la représentation du personnel, avec la fusion des CE, des délégués du personnel, des CHSCT". "La direction aura les mains libres" selon lui.

Des MJS dans le cortège

Dans le cortège des enseignants, des travailleurs sociaux, des cheminots, des retraités, des jeunes socialistes qui en marge du gouvernement dénoncent la politique de la ville d'Amiens en faveur des jeunes. "Ils sont dans la communication mais suppriment des dispositifs pour les jeunes" commente un membres du Mouvement des Jeunes Socialistes. Ils réclament la mise en place d'un restaurant universitaire sur le futur site de la Citadelle, qui doit accueillir les étudiants à la rentrée prochaine. Ils dénoncent aussi le prix du ticket de bus sur le réseau Amétis et qui augmente de 10 centimes d'€ chaque année