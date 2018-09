Amiens, France

La direction de Procter & Gamble annonce ce mercredi la fermeture d'un des services de son site amiénois. Il s'agit de celui qui s'occupe de planifier les volumes de production à Amiens et sur d'autres petites unités à l'étranger précise un représentant de la CGT. Ce service sera délocalisé à Varsovie en Pologne l'été prochain, en 2019.

71 personnes dans le service

L'annonce a été faite ce mercredi en comité d'entreprise. Les salariés s'y attendaient depuis le lancement d'une étude. La direction indique qu'elle va lancer un plan de départs volontaires. Les possibilités de reclassement seront ensuite étudiées. 71 personnes travaillent dans ce service : 59 cadres et agents de maîtrise en CDI et 12 intérimaires selon la CGT. Le syndicat explique que délocaliser ce service coûtera moins cher et que la direction veut ainsi maintenir la compétitivité de la chaîne logistique.

Procter & Gamble emploie un millier de personnes à Amiens.