Amiens : redémarrage progressif de l'activité ce mercredi à l'usine Valeo

La production va reprendre en partie ce mercredi à l'usine Valeo à Amiens après presque quatre semaines d'arrêt indique la direction. Une partie des 950 salariés du site de la zone industrielle nord qui fabrique des systèmes d'embrayage, avaient fait valoir leur droit de retrait après le recensement de neuf cas de Covid-19 parmi le personnel.

Environ 200 salariés

Selon la direction, ce sont près de 200 personnes qui seront amenées à travailler de nouveau sur le site pour une reprise partielle de la production. Il s'agit d'une reprise progressive avec dans un premier temps, précise-t-elle, la production de pièces de rechange et d'alimenter en composants les autres usines de Valeo avant de suivre la reprise des constructeurs automobiles.

Une trentaine de mesures de prévention

Plus d'une trentaine de mesures de prévention sont mises en place explique la direction de Valeo comme la prise de la température des salariés, le port du masque, le nettoyage des postes à la prise de service et à la fin pour chaque salarié, une distance suffisante entre chacun. La rotation des équipes est prévue de telle sorte qu'elles ne se croisent pas. La direction assure que les mesures prises vont au-delà des recommandations et que le site a été entièrement désinfecté avant cette reprise.