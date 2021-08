Amiens : une collecte de fournitures scolaires organisée jusqu'à vendredi par la Maison du Colonel

A Amiens, l'association La Maison du Colonel organise jusqu'à ce vendredi 27 août une collecte de fournitures scolaires pour les familles les plus précaires. L'association, située dans le quartier Saint-Honoré, aimerait aider au moins 50 enfants, venus de familles modestes, à remplir ou compléter leur cartable pour la rentrée des classes. Cette collecte se fait en partenariat avec le Réseau solidaire amiénois, qui vient en aide aux familles de réfugiés.

Tout don de fourniture, neuve ou entamée, est bienvenu

La Maison du Colonel récolte ainsi des classeurs, des chemises, des cahiers, mais aussi des stylos, de la colle, des calculatrices... Chaque fourniture peut être neuve, mais aussi entamée : "Typiquement, des paquets de feuilles spéciales dont on a utilisé 80 feuilles sur un paquet de 100 ; ou encore, des lots de 5 tubes de colle et on a utilisé qu'un seul tube, détaille Marine Pinet, coordinatrice de l'association La Maison du Colonel. On peut amener des fournitures de seconde main, tant qu'elles sont en bon état".

"Tout don de fourniture, neuve ou entamée, est bienvenu tant que c'est en bon état" - Marine Pinet, de l'association La Maison du Colonel Copier

Pour donner, c'est tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h, puis de 14h à 17h. L'adresse de La Maison du Colonel : 60 Square des 4 chênes à Amiens

Des bénévoles recherchés pour une collecte dans un supermarché

Par ailleurs, La Maison du Colonel souhaiterait organiser une collecte dans un supermarché situé près du quartier Saint-Honoré, avant la rentrée du jeudi 2 septembre. "Un peu sur le modèle d'une collecte alimentaire, explique Marine Pinet. Mais pour cela, il nous faudrait 8 à 10 bénévoles pour venir nous aider sur cette collecte".

"On recherche 8 à 10 bénévoles pour cette collecte dans un supermarché avant la rentrée" - Marine Pinet, de La Maison du Colonel Copier

Si vous souhaitez vous porter bénévole pour cette collecte dans un supermarché amiénois, vous pouvez contacter La Maison du Colonel via sa page Facebook, par téléphone : 06 03 09 01 15 ou par mail : contact@lamaisonducolonel.com