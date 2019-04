Amiens veut séduire la Chine et devenir ville étape de la nouvelle route de la soie

Amiens, France

La route de la soie va t-elle faire étape à Amiens ? La Chine a relancé ce parcours historique, des trains de marchandises circulent depuis 2013 à travers l'Asie jusqu'en Europe mais sans s'arrêter dans une gare française. Amiens veut donc se positionner, une délégation part à Zhengzhou ce vendredi pour convaincre les Chinois de venir en Picardie. La gastronomie est au cœur du projet.

Diplo-gastronomie

Et Amiens s'est trouvé un chef ambassadeur. Marc Hammani, propriétaire du restaurant Le Bouchon fait partie de cette délégation pour faire de "la diplo-gastronomie". Dans son établissement, il a déjà reçu le vice-président de la compagnie qui exploite la nouvelle route de la soie. "C'est de la séduction culinaire", explique t-il. Ce week-end, il va cette fois cuisiner pour le président de la société.

"Au menu il y aura notamment du foie-gras, du filet de bœuf et un mille-feuille au rhum ambré", glisse Marc Hammani. Lui veut "faire aimer encore plus aux Chinois la gastronomie française". Pour le chef, il s'agit de vendre des produits made in France via ce train de marchandises. Mais pour cela il faut donc l'attirer jusque dans l'hexagone.

Faire d'Amiens une ville étape de cette route de la soie

"Cette route de la soie a été décidée par les Chinois et est déjà active", avance le chef. "Ce train part de Chine plein de marchandises chinoises, vient en Europe et passe notamment par l'Allemagne et la Belgique. Il y a une incongruité, évidemment qu'il doit repartir avec de la marchandise française". Marc Hammani et la délégation emmenée notamment par l'un des vice-président de la Métropole, Pascal Fradcourt vont donc tenter de faire d'Amiens la première gare française étape de cette nouvelle route de la soie.

La nouvelle route de la soie © Visactu - Visactu

Dans son rôle d'ambassadeur de la gastronomie française, Marc Hammani n'oublie pas les produits et les producteurs de son terroir. Le chef pense, par exemple au "porc nourri au lin, au lait, ou encore aux légumes" des Hauts-de-France. Et de rappeler, avant de décoller pour la Chine que cette route de la soie est "une chance inouïe" et que "ce serait vraiment dommage de rater cette occasion".

Et comme il n'y a pas que la gastronomie, autour du chef Marc Hammani, la délégation compte aussi des responsables politiques et économiques. Ils vont mettre en avant la capacité logistique d'Amiens pour accueillir un tel train de marchandise.