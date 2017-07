Amiens: Whirlpool cautionne le projet de reprise de WN porté par Nicolas Decayeux

Whirlpool annonce dans un communiqué un projet de réindustrialisation de l'usine d'Amiens et désigne WN, le projet porté par Nicolas Decayeux qui devrait permettre la création de 277 emplois sur le site. Reste maintenant à faire valider le projet par les représentants du personnel.

France Bleu Picardie vous en parlait dès le 7 juin, le projet WN, porté par l'industriel picard Nicolas Decayeux est très bien parti pour reprendre le site de l'usine de sèche-linge d'Amiens condamné à le fermeture en juin 2018. Dans un communiqué Whirlpool annonce que les "représentants du personnel français seront informés et consultés sur un projet de réindustrialisation du site d'Amiens.

"C’est dans ce contexte que WN, portée par M. Nicolas Decayeux, a présenté un projet de reprise du site qui devrait permettre la création de 277 emplois sur le site d’Amiens. Les discussions entre Whirlpool et WN pour concrétiser ce projet ambitieux ont franchi une étape importante. Whirlpool et WN sont parvenus à un projet de cadre général de l’opération, comprenant notamment la structure financière et l’organisation de la reprise, qui va faire l’objet d’une présentation aux instances représentatives du personnel de Whirlpool France".