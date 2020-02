Amnéville : le pôle de loisirs va être en partie piétonnisé

A Amnéville, le pôle de loisirs va faire peau neuve ! Un parcours piéton va être créé, 302 espaces de stationnements gratuits, des arbres vont être plantés. Une navette autonome devrait être mise en place de mai à septembre 2020.

L'objectif pour la société publique locale (SPL) qui la gère, Destination Amnéville, est de faire du pôle des loisirs un vraie "Cité des Loisirs", c'est-à-dire un lieu de vie qui donne envie aux visiteurs de s'attarder sur le site, de se promener et non pas de venir pour une seule activité.

Trois salves de travaux sont programmés, dont la première d'ici la fin du mois de février. Le montant du projet est de 7 millions et demi d'euros.

Un site plus vert et plus actif

L'idée c'est aussi d'offrir un visage plus vert au site, de favoriser sa biodiversité, explique Hervé Melchior, le directeur de Destination Amnéville : "On va abattre des arbres malades ou fragiles et les compenser par des plantations avec des sujets sains. On va accueillir des mésanges charbonnières qui vont nous aider à lutter contre les chenilles processionnaires, qui abîment les chênes."

Une association rassemblant tous les acteurs du site, à l'image d'une association de commerçants, devrait être créée pour organiser des animations, et renforcer l'identité du site.