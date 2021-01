Amnéville : le CSO ne digère pas sa baisse de subvention

A Amnéville, le dialogue entre le CSO, le club de football et la mairie est rompu. Le club a appris la baisse de sa subvention de fonctionnement. Elle est passée de 150.000 à 100.000 euros. Un rassemblement était organisé ce dimanche.

C'est une décision reçue comme un coup de massue par la direction du club de football. La subvention de fonctionnement du CSO passe de 150.000 à 100.000 euros. Pour dire l'ampleur de la crise qui traverse l'association, son président François Ventrici est tellement sidéré qu'il songe à quitter ses fonctions. Un rassemblement s'est tenu devant le CSO dimanche matin.

Une baisse de 50.000 euros de subvention de fonctionnement

Une annonce "brutale", et prise "sans concertation" dénoncent les membres du CSO. "Nous n'avons pas été avertis, nous n'avons reçu qu'un mail", explique Gaby Dalvit, membre du club de foot d'Amnéville. Il reste sonné "avec la baisse des sponsors, le club va mal finir", se désole-t-il.

Le CSO d'Amnéville, c'est 600 licenciés, "le meilleur club amateur de la Ligue de l'Est" se vante-t-on dans les rangs, on se demande "pourquoi faire ça ? Pourquoi saquer quelque-chose qui marche ?", "c'est une vengeance, c'est sûr".

Si Ventrici part, on part

François Ventrici, le président du CSOA a annoncé son intention démissionner ; s'il met sa menace à exécution, il sera suivi "si François part, on part", "on fait bloc, on est une équipe" renchérit Gaby Dalvit.

La municipalité se défend

De son côté, Arnaud Szymanski, l'adjoint au sport dément toute volonté de vengeance. L'ex-entraîneur du CSO s'explique "le passé, c'est le passé, je n'ai aucune rancœur contre le CSO".

Le Covid a plombé les finances

Il ajoute "cette baisse des subventions est la même pour toute les associations. Le Covid a plombé les finances de la ville", selon l'élu, la ville pâtit de la mise à l'arrêt du pôle thermal et touristique "le cœur économique d'Amnéville".

Pour compenser la baisse de la subvention de fonctionnement, il appelle à se tourner vers des investisseurs privés.

Il invite également les dirigeants du club a prendre rendez-vous en mairie pour renouer le dialogue.