Amnéville se proclame "Cité des loisirs"

Nouveau nom, nouveau logo et nouvelles ambitions : le plus important pôle touristique du Grand-Est ouvre une nouvelle ère pour attirer de nouveaux investisseurs.

Amnéville, France

Le pôle touristique et thermal d'Amnéville a vécu, parlez maintenant de la "Cité des loisirs". C'est ainsi que la toute jeune SPL (société publique locale*) Destination Amnéville (qui en a repris la gestion à la suite de la mairie) a décidé de faire basculer dans l'époque moderne le plus grand pôle de ce genre dans le Grand-Est.

Le nouveau logo de la Cité des Loisirs - SPL Amnéville

Les 70 activités (Zoo, Snowhall, Galaxie, cinéma, restaurants, hôtel...) sont désormais réunies sous une même bannière, et bénéficieront d'une stratégie de développement et de communication commune. Une première campagne de pub moderne et décalée sera déployée avant les vacances de Pâques.

Professionnalisme

Terminée pour de bon également, les gestions opaques et entre amis. Le maître mot et "professionnalisme". Si la SPL reste propriétaire des terrains et des murs, elle confie désormais systématiquement la gestion des activités à des opérateurs privés. L'an passé le golf au groupe Gaia, puis en novembre dernier le Snowhall à Labellemontagne. "Il faut des compétences, et les opérateurs privés les ont" justifie Eric Munier le maire d'Amnéville et président de la SPL.

Un lifting à 20 millions d'euros

Parallèlement, le pôle fera l'objet d'un vaste chantier d'urbanisme dont le coût s'élève à 20 millions d'euros. Les travaux débuteront à la fin de l'année pour changer le mobilier urbain, enterrer les lignes à haute tension, réaménager le parking et les voies de circulation. L'objectif : rendre leur place aux piétons, aux cyclistes et aux modes de déplacements doux, et faciliter la circulation d'une activité à l'autre.

Un réaménagement qui doit permettre de dégager de nouvelles zones à commercialiser. La SPL se targue de disposer de 45 hectares de réserves et de quoi attirer de nouveaux investisseurs. Ses objectifs sont ambitieux : doubler la fréquentation (6 millions de visiteurs, dont 3 millions dans les activités payantes).

Les espaces et les accès entre les activités seront totalement réaménagés - SPL Amnéville

*La SPL regroupe Amnéville, Rombas, Marange-Silvange, les communautés de communes concernées, la région Grand-Est et le département de la Moselle.