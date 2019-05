André Lurton, figure du vignoble bordelais, est décédé

Bordeaux, France

C'était l'une des figures des vins de Bordeaux. André Lurton, patriarche de la grande famille des viticulteurs Lurton, a été le grand artisan de la création de l'appellation Pessac-Léognan, dans les années 80. Il avait aussi été directeur du C.I.V.B (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) pendant 20 ans, de 1966 à 1986.

A la tête d'une véritable dynastie de viticulteurs

Les "Vignobles André Lurton" comptent parmi les plus importants de Gironde. Plus de 630 hectares, dont 264 pour la seule appellation Pessac-Léognan. Décédé à l'âge de 94 ans, André Lurton était aussi une figure politique locale. Il a été maire de Grézillac et président de la Chambre d'agriculture de la Gironde.