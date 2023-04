"André Martin", le vélo d'appartement autonome et connecté conçu à Voiron

N4Brands c’est combien de salariés aujourd’hui ?

Mathieu Viscuso, directeur général de N4Brands - Aujourd’hui ce sont 230 salariés : 80 personnes basées sur notre site à Voiron au domaine de la Brunerie, et le reste de nos équipes en magasin, principalement dans notre réseau "Fitness Boutique".

Votre objectif est de relocaliser une partie de votre production ?

C’est un objectif qui nous tient à cœur depuis de nombreuses années. On a commencé à le faire avec la nutrition : cela fait maintenant 5 ans que l’on travaille là-dessus et aujourd’hui quasiment 90% de notre production est basée en France. Nous espérons atteindre les 100% dans les 3 ans à venir.

Et en ce qui concerne les équipements de de fitness ?

Aujourd’hui la majorité des appareils de fitness sont fabriqués à l’étranger et le projet André Martin constitue le premier pas dans cette relocalisation.

Quel est ce ce projet justement ? "André Martin", c’est un vélo d’appartement ?

C’est un vélo d’appartement et c'est le nom de notre grand-père, à mon frère et moi. C'est lui qui nous a donné la passion de la mécanique, du travail du bois et qui a initié, dans l’idée, ce projet qui était de relocaliser la production d’un appareil de fitness en France. Et le vélo "André Martin" est le premier de cette lignée.

Il ressemble à quoi ?

C’est un vélo qu’on a voulu ultracompact pour s’intégrer dans tous les foyers. C’est une structure en acier, qui provient d’aciéries françaises, soudée à la main, assemblée à la main, avec une ossature bois et un système électromagnétique qui permet de générer son propre courant. On est autonome à 100% ce qui permet d’alimenter l’écran connecté tactile qui vous donne accès aujourd’hui à toutes les applications du marché (*).

Vous heurtez-vous à la hausse des des matières premières, le bois notamment ?

En ce moment bien évidemment il y a un coût, mais pour y faire face il il faut être "smart", il faut être inventif et on remercie nos équipes d'avoir trouvé des partenaires qui sont proches - l'ensemble de nos partenaires sont dans un secteur de 150 km autour de nos bureaux. C'est ce qui fait qu'on a réduit les coûts de transport, d’approvisionnement, et qu’on a pu intégrer des matières premières nobles dans la production.

(*) son prix de vente : 3.499 euros