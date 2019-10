André Réol devient le nouveau patron des madeleines Jeannette près de Caen

Colombelles, France

Le nouveau président-directeur général des madeleines Jeannette près de Caen s'appelle André Réol. Ce caennais âgé de 86 ans a pris les rênes de l'entreprise samedi 19 octobre après la démission annoncée du sauveur de la société en 2014 Georges Viana. André Réol, qui était déjà actionnaire devrait investir 2 millions d'euros cette année pour relever l'entreprise en difficulté depuis un an. "On a eu une très mauvais année en 2018, parce que le dernier trimestre, c'est à peu près 40 % de notre chiffre d'affaire et on avait des gilets jaunes tout près de l'usine, au rond-point Lazzaro. Ça nous a bien gêné."

Autre objectif pour André Réol : développer Jeannette en France et à l'étranger. Aucune suppression d'emploi n'est prévue. "J'aimerais doubler les ventes en 1 an. Pour l'instant, on produit 5000 tonnes de madeleines chaque semaine, je pense qu'on peut doubler rapidement."

Georges Viana et André Réol, ancien et nouveau P-DG des madeleines Jeannette © Radio France - Marcellin Robine

Georges Viana, le repreneur de Jeannette qui jette l'éponge, est rassuré pour le futur de l'entreprise. Il quitte la société partagé : "C'est dur parce que ça fait 5 ans que c'est mon petit, on travaille avec des salariés passionnants, on s'adore. Maintenant, c'est une fierté de se dire qu'en 2014, il n'y avait rien, on avait que la marque, pas de bâtiment, aujourd'hui, il y a plus de 30 salariés."