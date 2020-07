André, une pointure du prêt-à-porter disparaît à Dijon

Marie, la gérante depuis 22 ans, n'accueillera plus ses clients habituels. Les chaussures André à Dijon, c'est terminé ! L'enseigne, située au croisement entre la rue de la Liberté et la rue Mably, ferme ses portes ce mercredi soir à 19h. Deux emplois disparaissent au passage.

Une affichette confirme l'annonce à tous les clients à l'entrée du magasin dijonnais © Radio France - Arnaud Racapé

Délai très rapide

La surprise ne sera pas immense pour les plus avertis : on sait en effet depuis mardi que l'enseigne André va être rachetée par celui qui fut déjà son président entre 2005 et 2013, François Feijoo. Un vrai spécialiste du secteur. Mais ce dernier s'engage à conserver uniquement 55 des 180 magasins du groupe, ainsi que 221 salariés sur 409. Pour les autres, c'est la fin de l'aventure, et le licenciement économique.

Le rachat sera effectif seulement le 5 août, on s'étonnera donc quand même du délai très court de fermeture pour l'enseigne dijonnaise.