Andrézieux-Bouthéon : de grandes ambitions pour le nouveau spécialiste de la poudre comprimée dans la Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire : comment est-ce que l'on comprime une poudre ?

Mickaël Urrea : d'abord, on récupère des matières premières, on mélange et ensuite on a différents types de machines en fonction de la typologie de poudre et son utilisation finale qu'on utilise. On travaille énormément sur les temps de mélanges pour pouvoir réussir à avoir une tablette qui se tienne dans le temps et qui se dissolve dans le temps qu'on souhaite.

Est-ce que ça peut vous servir à vous, à moi, au quotidien ?

Oui, on a de la tablette un peu de partout. Que ce soit en cuisine avec les bouillons cubes, les tablettes de lave-vaisselle ou les tablettes de chlore.

Le savon, le dentifrice... ce sont des produits que l'on consomme aujourd'hui dans des contenants jetables. Est-ce que vos produits peuvent permettre de se débarrasser du plastique ?

C'est le but. Les clients vendent un seul contenant en plastique réutilisable et nous on vend juste des principes actifs qui sont distribués dans des petits étuis en carton écologiques et recyclables.

Vous n'êtes pas la première entreprise dans la Loire à vous lancer dans ce type de produit. Il y a aussi Euro Tab, qui est un mastodonte du secteur. Quelle est la grande différence avec votre entreprise ?

J'ai décidé de fonder la Fabrique à Poudre pour répondre à un besoin auquel Euro Tab ne répondait pas. Historiquement, tout ce qui était produits d'hygiène ou produits d'entretien étaient fabriqués et vendus par des grandes marques, qui sont leur fond de commerce. Mais depuis dix ans il y a eu l'apparition de plus en plus de start-ups avec de plus petits moyens mais qui créent des produits innovants.

C'est à ces start-ups que vous vous adressez ? Aux TPE ? Aux PME ?

J'ai fondé La Fabrique à Poudre pour qu'elle soit le plus flexible possible afin de répondre aux demandes de ces start-ups qui ont des volumes un tout petit peu plus petits et qui demandent cette flexibilité pour adapter les produits en fonction des retours clients.