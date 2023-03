Andrézieux-Bouthéon : la marque 100% ligérienne "Un temps d'avance" fête son premier anniversaire

France Bleu Saint-Étienne Loire - Le tout français, le tout Ligérien. C'est vraiment devenu votre marque de fabrique ? C'est une question éthique ?

Julien Crozier - oui, c'est notre marque distributeur. On avait à cœur de faire fabriquer Français et on se rapproche du 100 % ligérien puisqu'on a eu l'occasion d'avoir un bon contact à Roanne.

Quand vous dites 100 % ligérien, c'est vraiment 100 % ?

On a juste le tissage qui est fait dans le département de la Somme, on reste quand même en France. Puis les produits sont teints et teintés dans les ateliers "Ithac" à Roanne. On est quand même sur des produits plutôt locaux.

Vous êtes spécialisé dans le prêt-à-porter mais vous vendez aussi des chaussures... Est-ce que vous tenez votre promesse locale sur l'ensemble de votre gamme de produits?

Sur notre marque made in France, on va avoir exclusivement des sweet et des sweet capuches. Des tee-shirts et des polos doivent aussi arriver dans les prochains jours. On a notre magasin en parallèle, où l'on propose des marques plutôt nationales pour hommes, pour femmes ou pour enfants. On a aussi effectivement des chaussures.

C'est encore trop difficile de faire du tout local pour tout produit ?

Oui, surtout sur les chaussures. En France, on est pas encore équipés, même s'il y a quand même des produits qui sont sont fabriqués chez nous. Mais c'est quand même une minorité.

Dans quelques jours maintenant, ça fera un an que vous avez lancé "Un temps d'avance". Est-ce que est ce que vous trouvez votre clientèle ?

On a une chance : c'est que on n'a pas d'intermédiaire. On va directement chercher nos produits chez le fournisseur, donc on va juste faire broder notre logo, un petit drapeau français. On arrive à proposer des prix abordables, autour de 70 euros, bien loin de certains sweats vendus ailleurs à 150 euros.