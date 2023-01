Andrézieux-Bouthéon : un marché juteux avec la SNCF pour le constructeur de sièges KFS Mobility

France Bleu Saint-Étienne Loire : C'est vous qui allez équiper les nouvelles lignes de trains Clermont-Paris et Paris-Limoges. C'est un gros marché pour KFS Mobility ?

Mehdi Mimoun : C'est un marché qui est important puisque c'est dans la continuité de nos fabrications phares. On distingue trois gammes de produits originaux : les gammes de sièges pour les métros, pour les trains à grande vitesse (TGV) et pour les trains régionaux (TER), catégorie dans laquelle rentrent ces nouvelles lignes.

Combien de sièges est-ce que vous avez à fabriquer au total ?

Alors on a une tranche de 28 trains à fabriquer dans un premier temps, avec une possible extension, ce qui va représenter 39 000 places.

Ca représente un très gros investissement. On dépasse le million d'euros ?

Oui un million d'euros d'investissement puisque l'on est partis d'une feuille blanche, d'un fichier 3D, pour créer l'ensemble du produit, jusqu'à la phase d'industrialisation. On a beaucoup investi sur des outillages pour les pièces primaires et pour réaliser la partie mixage dans notre usine. On espère en sortir une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires.

Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce que vos sièges ont de si particulier ?

Ce sont des sièges tout option ! Ils apportent un confort exceptionnel aux passagers avec des places qui font plus de 500 millimètres de large, avec assistance électrique et un petit bouton qui va faire avancer, reculer la file et le dossier pour trouver une position adéquate de confort.

On va retrouver des équipements électriques, avec deux prises USB ainsi que des prises électriques et des éclairages via des petites LED qui sont incrustées dans le siège pour lire tranquillement sans bouger de sa place. On a également créé un petit secrétaire à l'arrière du siège !

On pourrait être encore mieux installés que dans un TGV. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir, à terme, les prix des billets augmenter ?

Alors non, parce que notre métier, c'est trouver des solutions intelligentes pour garder de la compétitivité sur le produit. On est sur un produit où un objectif de prix a été fixé au départ et on l'a tenu !

