Andrézieux-Bouthéon : un nouveau centre commercial en 2018

Un centre commercial de plus à Andrézieux- Bouthéon. Le parc de la Gouyonnière est situé juste à côté du nouveau stade de l’Envol et il devrait être inauguré à la mi 2018.

D'ici à la fin du premier semestre 2018, 6 bâtiments sur 10.000 mètres carré avec 240 places de parking vont sortir de terre pour ce nouveau projet de centre commercial à Andrézieux-Bouthéon. Le parc de la Gouyonnière est situé juste à côté du nouveau stade de l'Envol à la limite de la commune de la Fouillouse. Une zone commerciale mixte composée de commerces de restaurants et d'artisanat. C'est en tout cas le projet même si pour le moment on ne connait pas les magasins qui seront dans ce centre.

Concurrence avec Steel

La première pierre a été posée ce mercredi matin. Un nouveau centre commercial qui ne plaît pas à tout le monde notamment parce qu'il sera en concurrence avec d'autres sites. Et notamment le centre Steel au Pont-de-l’ âne à Saint-Étienne.

Panier du consommateur élevé

Mais Jean-Claude Schalk le maire d'Andrézieux Bouthéon n'a aucun état d'âme. Il fallait construire ici quitte à concurrencer le voisin. "C’est ICI le développement de Loire Sud. C’est ICI que le panier du consommateur est le plus élevé". Et aux esprits chagrins qui disent « encore » un centre commercial dans le secteur, le maire de la Fouillouse, Yves Partrat répond. Il n'y en a jamais trop. "Il n’y a pas de limite à de beaux projets. La plaine est un secteur de chalandises extrêmement recherché".

Et à ceux qui estiment que les centres-villes et notamment de Saint-Etienne vont pâtir de ce nouveau centre le maire d'Andrézieux répond que la question n'est pas là. "C’est un combat d’arrière-garde. Il y a des commerces qui n’ont plus leur place en centre-ville." Un projet qui a été revu à la baisse parce qu'il avait été retoqué à plusieurs reprises par les commissions d'équipement commercial.