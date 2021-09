Andros va créer à Brive une usine de première transformation de fruits

Cela fait de nombreuses années que la ville et le groupe en discutaient. Andros va bel et bien s'installer à Brive. Le géant de l'agro-alimentaire a officiellement racheté l'ancienne usine Euralis où il va créer une unité de première transformation de fruits.

Andros va s'installer à Brive. Il avait annoncé son intention de le faire au début de l'été dernier mais cette fois c'est bien confirmé. Le groupe lotois, qui veut relocaliser une partie de son approvisionnement, a racheté l'ancienne usine Euralis fermée depuis 2019 pour y implanter une usine de première transformation de fruits.

Préparer les fruits pour les confitures

Une "fierté" pour la ville que de participer au développement d'un tel grand groupe avoue le maire de Brive et président de l'agglo Frédéric Soulier. C'est elle qui était propriétaire du site Euralis racheté par Andros pour un peu plus d'un million d'euros. Le géant lotois va investir 10 millions d'euros pour créer une unité dite de première transformation de fruits, à savoir le dénoyautage, l'équeutage etc. pour ensuite cuisiner les confitures et autres dans ses autres sites. Elle sera spécialisée pour commencer dans les fruits rouges que l'entreprise achètera en Nouvelle-Aquitaine et surtout en Corrèze.

Une possibilité de s'agrandir

L'ouverture est prévue pour le mois de mai 2022. Andros envisage de produire entre 1.500 et 3.000 tonnes annuelles. Entre 25 et 50 emplois seraient créés. Un début seulement peut espérer le maire de Brive puisque le groupe est propriétaire également de l'ancienne Jacob Delafon juste à côté de l'ex-Euralis et pourra donc facilement s'agrandir. "C'est une excellente nouvelle de reprendre aussi espoir et la reconquête à travers l'agro-alimentaire. C'est quand même chez nous une particularité qu'on est heureux de transformer".