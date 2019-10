Angers : l'hypermarché sans caissier n'a plus le droit d'ouvrir le dimanche après-midi

Angers, France

Le Géant Casino La Roseraie, situé à Angers et premier hypermarché à être ouvert même sans caissier, ne pourra plus accueillir de clients le dimanche après-midi. Le tribunal de grande instance le lui interdit depuis ce jeudi, selon franceinfo.

Depuis le 25 août dernier, le magasin était en effet ouvert toute la journée, le dimanche. Mais le passage des clients se faisait via des caisses automatiques, mais une société prestataire effectuait une mission de surveillance et d’orientation des clients. L'inspection du travail avait relevé, au cours de deux contrôles menés début septembre, que des salariées de cette société avaient en réalité "pour activité réelle et essentielle la gestion du passage des clients aux caisses automatiques du magasin et la gestion des produits et paniers dans les zones de caisse".

5.000 euros d'amende par effraction constatée

Le tribunal avait été saisi en référé par la (Direccte) Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et plusieurs syndicats (la CGT, FO et la CFTC) qui contestaient donc l’utilisation de caisses automatiques pour contourner la législation sur le travail dominical.

Dans le cas où cet hypermarché de 5.000 m² continuerait à ouvrir ses portes le dimanche après-midi dans les mêmes conditions, la société prestataire sera condamnée à 5.000 euros d’amende par effraction constatée, selon la décision du tribunal de grande instance d'Angers.