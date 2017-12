Anglet : distribuer sans polluer

Connaissez vous la distribution écologique? C'est le "credo" d'une petite société d'Anglet Distri-Express 64. Elle n'utilise que des véhicules électriques, automobiles et/ou vélos.

C'est une petite société en devenir. Distri-Express 64 s'est constituée depuis octobre dernier en société anonyme à Anglet. Une société qui distribue des documents administratifs et des journaux municipaux mais pas de publicité. Une toute petite entreprise qui effectue ce travail par des moyens écologiques.

Pas de véhicules à essence ni diesel mais des automobiles et bientôt des scooters électrique. "Nous sommes en négociation avec une société parisienne" assure Patrick Sayous. Une particularité face aux acteurs traditionnels du secteur. Aujourd'hui la toute jeune société assure des missions dans cinq communes du sud Landes (Seignosse et Saint Martin de Seignanx) et du Pays Basque (Boucau, Briscous, Bidart). De nouvelles municipalités sont actuellement sollicitées.

La petite société ne cesse de grossir

L'année 2018 sera déterminante pour les deux fondateurs, Patrick Sayous (dans ce secteur d'activité depuis 2010) et Fabrice Laurent. Le point commun de ces deux hommes est leur passé militaire (17 ans pour l'un, 5 ans pour l'autre).

L'idée c'est de faire du "tout electrique" — Patrick Sayous

Le fondateur de la société, Patrick Sayous © Radio France - Jacques Pons

Nous distribuons dans cinq communes et nous venons de remporter le marché Tram'Bus — Fabrice Laurent

Fabrice Laurent : "on est différent des autres distributeurs" © Radio France - Jacques Pons

En quelques mois, la société permet à une quinzaine de personnes (en majorité des retraités) de dégager un petit complément de revenu.