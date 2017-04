Anglet : le centre commercial BAB 2 dans de nouvelles dimensions

"Zara Home", "Sephora", "Pull and Bear" : le centre commercial BAB 2 d'Anglet accueille 30 nouvelles boutiques à partir de ce jeudi soir. Avec cette extension, l'ensemble du site compte désormais 120 commerces au cœur de l'agglomération bayonnaise.

Les 30 nouvelles boutiques du centre BAB 2 ouvrent leurs portes ce jeudi 20 avril. "Stradivarius", "Kusmi Tea" ou encore "Pylones", la galerie accueille des marques nationales et internationales, absentes jusqu'à présente du Pays Basque français. On y découvre aussi des locaux et des régionaux comme la maison basque "Ttilika".

75 millions d'euros d'investissements

Une extension nouvelle de 8 000 m2. Ce vent nouveau s'accompagne d'une modernisation du site : de grandes baies lumineuses, hauts plafonds, couleurs vives. Décoration épurée. Pour ce développement, la filiale du groupe Carrefour, Carmila, a investi 75 millions d'euros.

Outre ses trente nouvelles boutiques, le centre commercial accueille aussi un miroir d'eau. © Radio France - Audrey Dumain

La capacité de stationnement sur le site augmente : 3000 places sont aujourd'hui disponibles.

Un nouveau coin "détente" en forme de ballon de rugby a été installé dans la galerie. © Radio France - Audrey Dumain

Ecrans plats dans les allées et tablettes numériques sont à la disposition des clients.

Surf aux couleurs locales : tablettes numériques accessibles à tous © Radio France - Audrey Dumain

Le développement et la rénovation des allées commerciales ont demandé 28 mois de travaux. Un travail orchestré par l'architecte Philippe Gorce, du cabinet DGLa.

L'architecte de l'extension Philippe Gorce Partager le son sur : Copier

Le centre BAB 2 offre aujourd'hui 57000 m2 de surface commerciale et 120 boutiques.

300 emplois créés

Avec ses nouvelles boutiques, le centre commercial compte 1300 salariés dont 300 nouveaux emplois. A elle seule, l'enseigne "Steak 'n Shake", peu connue dans le Sud Ouest, fait travailler près de cinquante personnes. Cette entreprise de restauration américaine a investi, ici, près d'un million et demi d'euros.

Visite guidée du nouveau BAB 2 Partager le son sur : Copier

Soirée d'ouverture

Pour l'occasion, les clients sont invités à une soirée inaugurale de 18h30 à 21 heures. Concert gratuit du groupe electro-pop "Synapson".

Chaque année, plus de six millions de passants franchissent les portes du BAB 2. Grâce à cette extension, la galerie ambitionne de devenir l'un des leaders des centres commerciaux français.