Anglet : le conflit sur les salaires se durcit chez Dassault, des ouvriers bloquent l'entrée de l'usine

Depuis lundi, le conflit sur les salaires se durcit chez Dassault Aviation. Selon la CGT, des barrages filtrants ont été mis en place ce mercredi matin pour bloquer l'entrée du site d'Anglet, et la quasi totalité des employés affectés à la production a cessé le travail. Ce mardi, l'intérieur de l'usine a été occupé jusqu'à minuit, avec pour objectif d'empêcher la sortie d'un avion tout juste construit. La CGT et la CFDT ont refusé l'accord salarial proposé par la direction, qui prévoit une augmentation générale des salaires de 1,8%, une augmentation inférieure à l'inflation, et cela fait déjà plusieurs semaines que le conflit dure dans l'agglomération.

"La situation n'a pas changé depuis le 3 janvier", affirme Christophe Brisé, délégué CGT sur le site Dassault d'Anglet. "On était parti avant les congés sur un conflit compliqué et dur, et il s'amplifie avec dès la reprise le blocage de l'entrée du site." Le mouvement de blocage devrait se poursuivre jusqu'en fin de soirée ce mercredi, et reprendre dès 6 heures ce jeudi.

Les syndicats contestataires réclament une augmentation salariale plus conséquente, en rapport avec le carnet de commandes de l'entreprise, bien garni depuis la signature d'un contrat de livraison de 80 avions de combat Rafale avec les Émirats arabes unis, pour un montant de 14 milliards d'euros. "Il y a un mal être profond sur les questions salariales chez Dassault, qui perdure depuis des années", poursuit Christophe Brisé. "Aujourd'hui, avec le contrat annoncé avec les Emirats, d'autres contrats qui sont en cours, d'autres qui ont été passés, ça fait déjà plus de 110 Rafale à faire. Avec l'augmentation générale de 1,8%, cela fait 32 euros pour les plus bas salaires de la société. Nous ne sortirons plus d'avions à ce tarif-là. Nous sommes sur une revendication salariale de 200 euros pour rattraper les augmentations de 2020 et 2021 qui ont été de 0% et de 0,5%."

Selon le syndicat, l'augmentation générale de 1,8% ne suffirait pas à couvrir l'inflation, la hausse des prix, qui devrait dépasser 2,5% en 2022.

On perd encore du pouvoir d'achat- Christophe Brisé, délégué CGT

D'autres sites du constructeur sont touchés par des mouvements sociaux pour le même motif depuis le début de la semaine, comme celui de Mérignac, en Gironde.