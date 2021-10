Anglet : les auxiliaires de vie manquent "à un degré jamais vu"

Par France Bleu Pays Basque

Les auxiliaires de vie deviennent de plus en plus rare sur la côte basque : le CCAS d'Anglet appelle, ce lundi 25 octobre, l'État à agir et revaloriser le métier en augmentant "de manière significative" les salaires.