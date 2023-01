À Anglet, les parkings des plages payants "dès cet été si possible"

La mairie d'Anglet veut rendre les parkings des plages payants comme cela est le cas sur pratiquement tout le littoral. Le stationnement resterait gratuit pour les angloys a expliqué ce jeudi le maire Claude Olive sur France Bleu Pays basque. Entre la Barre et les Sables d'Or, Anglet compte près de 3.500 places de parking gratuites et donc très prisées, notamment l'été. "Nous avons une véritable problématique sur le littoral car il n'y a pas de turn over de voitures. Les gens déposent leurs véhicules pendant des heures et cela pose des soucis, y compris pour les commerces. Nous sommes en train de réfléchir pour trouver des solutions" a assuré le premier édile à Anglet.

Claude Olive se défend d'exclure les familles les plus précaires de l'accès à la plage. "Actuellement, l'entretien et la sécurisation du littoral de quatre kilomètres et demi coûtent à la commune, et donc aux Angloys, plus de 2 millions et demi d'euros par an. Aujourd'hui, ils sont les seuls à porter cette charge. Nous réflechissons donc à mettre du stationnement payant pour les gens qui viennent nous visiter, pas pour les résidents d'Anglet. Pour eux, cela demeurera gratuit parce que nous considérons qu'ils participent déjà avec leurs impôts. Ce qui est anormal, c'est que les gens qui viennent nous visiter et profiter de nos installations à la plage ou au restaurant n'aient rien à payer. Toutes ces personnes ont pourtant l'habitude de payer le stationnement partout ailleurs, sauf chez nous. Nous devons trouver des solutions de turn over des voitures sur les parkings des plages, et en même temps quelques nouvelles recettes pour nous aider à entretenir ces quatre kilomètres" a expliqué Claude Olive.

Le maire d'Anglet Claude Olive vient de quitter les LR © Radio France - Oihana Larzabal

Claude Olive quitte Les Républicains

Interrogé sur la réforme des retraites et la position des LR, l'ancien président du parti dans les Pyrénées Atlantiques a expliqué sur France Bleu Pays Basque avoir claqué la porte de la formation gaulliste. "Je n'ai pas renouvelé ma cotisation, je suis libre à Anglet et mon horizon est uniquement dans ma ville" a expliqué le vice président du département et de la Communauté d'Agglomération Pays basque. "Je ne m'occupe plus de la politique nationale. Pendant la campagne j'ai vu Éric Ciotti dire qu'il fallait résister et qu'il n'y aurait pas de compromis avec Emmanuel Macron. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est le contraire et que beaucoup seront déçus" a conclu Claude Olive.