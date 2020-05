Anglet : reprise des travaux sur le chantier du programme immobilier Bovero

C'est une illustration de la reprise de l’activité économique post confinement : Le chantier du programme immobilier Bovero à Anglet a repris après sept mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. tout devait être terminé en mars de cette année, mais l’arrêt de l’activité dans le BTP va repousser les livraisons de logements dont les dernières auront lieu au mois de septembre 2020.

Pascal Allegret est le responsables des travaux neufs chez Habitat Sud Atlantic : " les travaux ont pris sept semaines de retard "

Projet social

Le projet porte sur 181 logements neufs et 210 places de stationnements dont 163 en sous-sol. 58 appartements sont des logements sociaux locatifs et 23 destinés à l'accession sociale. 51 appartements sont gérés par le CROUS pour les étudiants et enfin 49 logements privés sont réalisés par le promoteur Pichet. Des commerces vont ouvrir au rez-de-chaussée et des services sont installés: une maison d'assistantes maternelles et un local associatif communal.

18 millions d'euros

Le coût de l’opération s’élève à 18 millions d'euros. Un chiffre qui ne prend pas en compte les constructions réalisés par le groupe Pichet. Le prix au mètre carré est de l'ordre de 3000 euros. Selon les estimations de l'office communautaire de l'habitat, Habitat Sud Atlantic, la création de l’îlot Bovero à généré 120 emplois directs et près de 90 emplois indirects.

