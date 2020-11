Anglet : une augmentation prévue de 10 à 15% des bénéficiaires du Restos du coeur

Les inscriptions ont commencé pour la 36ème campagne hivernale des Restos du coeur. A Anglet, tout se fait sur rendez vous, et on a déjà noté une augmentation du nombre de bénéficiaires. Le responsable Christian Tilhac table sur une hausse de 10 à 15% du nombre de bénéficiaires pour cet hiver 2020/2021.

Les deux dernières années, environ 50.000 repas avaient été servis aux 300 familles inscrites sur ce centre. Cette hiver les bénéficiaires seront donc plus nombreux en partie à cause de la crise liée à l'épidémie de Coronavirus. "C'est des bénéficiaires qui ont un emploi, ou qui l'ont perdu, qui se sont retrouvé en chômage partiel, des jeunes de 30, 35 ans, employés par des restaurants pour la plupart, les restaurants ferment alors ils se retrouvent sans rien", décrit Christian Tilhac.

Barbara, nouvelle bénéficiaire

Parmi ces nouveaux bénéficiaires, Barbara, originaire d'Anglet.

"Cette année vue la crise, c'est de plus en plus difficile de trouver du travail", a constaté Barbara.

"Avant la crise j'étais déjà précaire, étant intérimaire", explique-t-elle. "Cette année j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le piment d'Espelette, et maintenant il n'y a plus de travail, et c'est difficile d'en chercher, c'est la crise, les entreprises sont fermées, dont on est un peu coincés."

Sur la décision de venir demander de l'aide aux Restos du coeur, elle a dû s'y résoudre, faute de choix: "le frigo étant vide, il faut manger, je n'avais plus aucune possibilité, donc je suis venue aux Restos du coeur, j'espère que ça sera juste temporaire."

Chaque semaine, Barbara et les autres bénéficiaires pourront obtenir l'équivalent de six repas, soit deux par jours, pendant trois jours.

Le logo des Restos du coeur et de leurs sponsors sur une camionnette campagne d'hiver 2020 2021 à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), 23/11/2020. © Radio France - Anthony Michel

Les Pyrénées-Atlantiques comptent douze centre de distribution, dont six en Pays Basque.